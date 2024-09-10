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Держсекретар США та очільник МЗС Британї прибудуть у Київ у середу
17:12 10.09.2024 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен спільно відвідають Київ у середу.
Про це повідомило видання The Washington Post та агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Журналісти WP, із посиланням на слова Блінкена, який наразі перебуває у Великій Британії, повідомили, що візит запланований на середу.
Водночас агентство Reuters зазначило, що Леммі заявляв про їхню спільну поїздку до Києва цього тижня.
Посадовці на конференції заявили, що вони єдині в думці щодо необхідності протистояти впливу Ірану на Близькому Сході та в Україні, передають журналісти обох видань.
"Ми повністю згодні з необхідністю протистояти зловмисній діяльності Ірану в регіоні і за його межами", - заявив очільник британського МЗС.
Він акцентував, що наразі світ спостерігає "тривожну картину посилення підтримки Іраном незаконного угруповання Кремля" і проінформував, що 10 вересня посадовці обговорили спільне прагнення притягнути Тегеран до відповідальності за підрив глобальної стабільності.
Водночас Блінкен підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.
Нагадаємо, 6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.
У Раді нацбезпеки Білого дому наголошували, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.
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