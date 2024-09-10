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АНАЛІТИКА

Панама приєдналася до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру, - Зеленський

 

Президент України Володимир Зеленський подякував Панамі за приєднання до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру.

"Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Розраховуємо на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Президент наголосив, що "географія країн, які підтримують принципи справедливого і тривалого миру для України, продовжує розширюватися".

Загалом комюніке підписали 94 держави, включно з організаціями.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Панама
 

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