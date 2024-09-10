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АНАЛІТИКА

Родина нардепа Іванісова за час його депутатства придбала автівок та нерухомості на майже $2 мільйони, – ЗМІ

13:00 10.09.2024 |

Політика

 

Родина народного депутата Романа Іванісова за роки його роботи у Верховній раді придбала автомобілів і житла на майже $2млн, хоча загальна сума готівкових заощаджень була майже вдвічі меншою.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначають журналісти, на момент парламентських виборів у 2019 році нардеп декларував скромні активи та заробітки, але при цьому вказував величезні суми заощаджень в готівці, загалом на орієнтовно $1 млн.

При цьому, до потрапляння в парламент нардеп показував в декларації лише дохід від оренди, власну зарплату в 56 тис. грн і зарплату дружини (за весь 2019 рік) на рівні 37 тис.


Водночас із 2020 року дружина нардепа Марина Іванісова почала активно витрачати заощадження. Так, наприклад, у лютому і квітні 2020-го жінка придбала одразу два нових преміальних Mercedes - GLE350 та GLS400, витративши на них близько 200 тис. гнр.

Тоді ж дружина нардепа інвестувала в одразу дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК Manhattan city поблизу центрального київського вокзалу. Нерухомість тоді мала б обійтися Іванісовій ще в приблизно $320 тис. У наступному, 2021-му, Марина Іванісова придбала також новий Volkswagen Multivan за $90 тис.

Восени 2022-го, вже після початку повномасштабного вторгнення, сам нардеп інвестував понад 12 млн грн у ще дві квартири в Києві. Відповідно до його декларації, ці гроші належали його матері Ірині Іванісовій. Жінці 66 років і вона зареєстрована як ФОП в Бердянську. Значну суму зароблених коштів Іванісова пояснила журналістам тим, що все життя працює підприємцем і "заощадженнями бабусі".

Цікаво, що попри значні вливання Іванісових в нерухомість в Києві, матір нардепа продовжує перебувати в тимчасово окупованому Бердянську і вже перереєструвала свій ФОП за російським законодавством.

У 2023 році родина Іванісова продовжила купувати нерухомість. Так, дружина нардепа придбала одразу три земельні ділянки і котедж, який ще добудовують, в котеджному містечку Ariel Village, що поблизу Києва.

Попри те, що на момент здійснення цієї операції забудовник продавав тут будинки за мінімум 30 млн грн, земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито в трохи більше 3 млн грн. Цей факт жінка пояснила журналістам тим, що купила за ту вартість, за яку продавали.

"Сам народний депутат, пославшись на зайнятість, попросив журналістів скинути питання в один з месенджерів. Але станом на момент виходу ефіру відповідей так і не надав. Іронічно, що в парламенті Роман Іванісов входить до складу антикорупційного комітету Верховної Ради", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, у 2019 році народного депутата Романа Іванісова виключили з фракції "Слуги народу" після появи даних про його судимість за зґвалтування. Водночас він продовжив роботу в парламенті, і нині представляє депутатську групу "Відновлення України".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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