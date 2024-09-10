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Нідерланди: Київ може застосовувати зброю для ударів по РФ
08:56 10.09.2024 |
Нідерланди схвалили застосування зброї, поставленої в рамках військової допомоги Україні, для ударів по цілях на території РФ. Про це в понеділок, 9 вересня, заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) міністр оборони країни Рубен Брекелманс.
"Україна може використовувати нашу зброю на російській території для самозахисту відповідно до міжнародного права. Київ має право на самооборону", - заявив він. Глава міноборони Нідерландів також уточнив, що Україна може вести прицільний вогонь по військових цілях під час нападу з прикордонних районів. "Те ж саме стосується і ворожих ракет - їх теж можна перехопити нашою зброєю над Росією", - додав Брекелманс.
Міністр закликав інші країни Заходу наслідувати цей приклад і закликав їх також зняти обмеження. На запитання про допустиму дальність дозволу, Брекелманс відповів, що міжнародне право не обмежується відстанню. "Право на самооборону не закінчується за 100 кілометрів від кордону. Ми не вводили жодних оперативних обмежень для України щодо відстані", - наголосив він. Дозвіл також поширюється і на винищувачі F-16, додав глава міноборони.
F-16 над РФ
Раніше командувач збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм також заявив, що у Києва немає "жодних обмежень на використання і дальність польотів F-16 за умови дотримання законів війни". У нідерландських ЗС наголосили, що Збройні сили України (ЗСУ) можуть використовувати F-16 та іншу передану Нідерландами зброю на власний розсуд.
Між тим, США, як і раніше, не дозволяють ЗСУ завдавати американською зброєю удари по цілях, які розташовані в глибині території Росії, підтвердив офіційний представник Пентагону генерал-майор ВПС США Пет Райдер на брифінгу 27 серпня.
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