НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни

Національний банк України (НБУ) надав можливість українському бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, які було виплачено з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року, за рахунок накопиченої в Україні власної іноземної валюти.

"Ці операції зможуть здійснювати лише ті підприємства, які не мають випадків незавершеного валютного нагляду за операціями з експорту товарів протягом 12 місяців, що передують даті проведення операції", - повідомляють у пресрелізі на сайті центробанку в понеділок.

На думку Нацбанку, це стимулюватиме експортерів своєчасно повертати валютну виручку в Україну.

НБУ наголошує, що такі перекази дозволено винятково за рахунок власної іноземної валюти бізнесу, не купленої та не залученої у формі кредиту або позики від резидента, тому негативного впливу на міжнародні резерви не буде.

Згідно з відповідною постановою правління Нацбанку №108 від 6 вересня 2024 року, яку було оприлюднено в понеділок, ідеться про дозвіл на переказ дивідендів за корпоративними правами/акціями нерезидента в межах бізнес-групи, що випустила єврооблігації. Такі перекази бізнес-групі необхідно проводити лише через один банк, і сумарний їхній обсяг не повинен перевищувати купонних виплат за євробондами.

Як повідомлялося, попередні валютні послаблення дозволили такі операції для оплати купонів за єврооблігаціями з 9 липня 2024 року.