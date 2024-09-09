Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів

Національний банк України (НБУ) встановив ліміт на оплату годинників, ювелірних виробів, дорогоцінного каміння і монеті з рахунків в інвалюті українських карт за кордоном у розмірі 100 тис. грн/міс., на операції з агентами нерухомості - до 500 тис. грн/міс., свідчить пресреліз регулятора в понеділок.

"Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків і платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану; операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном", - ідеться в повідомленні.

Ці нововведення запроваджуються постановою №108, від 6 вересня 2024 року, яку офіційно було оприлюднено в понеділок, 9 вересня. Згідно з нею, обмеження запроваджуються на всі рахунки фізичної особи, відкриті в українському банку, в іноземній валюті: у розмірі до 100 тис. грн на місяць на товари кодів категорій торговців 5094 (дорогоцінне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) і 5972 (магазини монет і марок), а також в обсязі до 500 тис. грн на місяць на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості).

НБУ прогнозує, що посилення валютних обмежень надасть змогу запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни, що, своєю чергою, сприятиме збереженню міжнародних резервів на достатньому рівні та дасть змогу зберігати стійкість валютного ринку і швидше запроваджувати пом'якшення валютних обмежень.

"Такий ліміт відповідає загальному ліміту, встановленому НБУ для розрахунків за кордоном платіжними картками, випущеними українськими банками до рахунків у національній валюті", - зазначив центробанк.

На думку регулятора, ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, які перебувають за межами країни або подорожують за кордоном, і задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції.

"Він дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відтоку капіталу з України в значних обсягах", - резюмував НБУ.

