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Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
23:55 06.09.2024 |
Франція використає для закупівлі озброєння для України 300 млн євро у 2024 році, це частина від виділених Євросоюзом 1,4 млрд євро доходів від заморожених російських активів, повідомили в Міноборони Франції.
«Європейська комісія домовилася з Генеральним директоратом з озброєнь про те, що вона буде використовувати ці кошти для швидкого придбання у французькій промисловості пріоритетного обладнання для України, боєприпаси, артилерійське та протиповітряне обладнання французької промисловості на загальну суму 300 мільйонів на 2024 рік», - зазначено в опублікованому в п'ятницю комюніке відомства.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС уже почав передавати доходи від заморожених активів Росії українській стороні і країнам блоку, які постачатимуть Києву озброєння.
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