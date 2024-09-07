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Іспанія передала Україні батарею ППО HAWK. Вона вже в Польщі
22:58 06.09.2024 |
Іспанія передала Україні повну батарею протиповітряної оборони HAWK з шістьма пусковими установками. Вона вже перебуває у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Іспанії.
Як зазначили у відомстві, про передачу батареї повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайну" у Німеччині.
"Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністр Роблес оголосив про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає шість ракетних пускових установок, які Іспанія вже передала та які наразі перебувають у Польщі", - йдеться у повідомленні.
HAWK є напівстаціонарним зенітно-ракетним комплексом середньої дальності, що задумувався розробниками як засіб захисту для сухопутних військ та тилових об'єктів. Він здатен перехоплювати літаки, крилаті ракети та балістичні цілі.
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