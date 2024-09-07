Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія передала Україні батарею ППО HAWK. Вона вже в Польщі

 

Іспанія передала Україні повну батарею протиповітряної оборони HAWK з шістьма пусковими установками. Вона вже перебуває у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Іспанії.

Як зазначили у відомстві, про передачу батареї повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайну" у Німеччині.

"Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністр Роблес оголосив про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає шість ракетних пускових установок, які Іспанія вже передала та які наразі перебувають у Польщі", - йдеться у повідомленні.

HAWK є напівстаціонарним зенітно-ракетним комплексом середньої дальності, що задумувався розробниками як засіб захисту для сухопутних військ та тилових об'єктів. Він здатен перехоплювати літаки, крилаті ракети та балістичні цілі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0650  0,01 0,01 41,0800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес