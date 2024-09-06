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Пентагон розкрив вміст нового пакета військової допомоги для України
18:06 06.09.2024 |
Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
Варто зауважити, що 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.
До нього увійшли:
* ракети RIM-7 і допомога для ППО;
* ракети Stinger;
* боєприпаси для HIMARS;
* артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
* ракети TOW;
* протитанкові системи Javelin і AT-4;
* бойові машини піхоти Bradley;
* бронетранспортери M113;
* протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
* боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
* патрульні катери;
* морське навчальне обладнання;
* підривне обладнання та боєприпаси;
* запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
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