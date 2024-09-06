Пентагон розкрив вміст нового пакета військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Варто зауважити, що 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

До нього увійшли:

* ракети RIM-7 і допомога для ППО;

* ракети Stinger;

* боєприпаси для HIMARS;

* артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

* ракети TOW;

* протитанкові системи Javelin і AT-4;

* бойові машини піхоти Bradley;

* бронетранспортери M113;

* протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

* боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

* патрульні катери;

* морське навчальне обладнання;

* підривне обладнання та боєприпаси;

* запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.