Нідерланди нададуть Україні матеріали для техобслуговування F-16 і ракети «повітря-повітря»

Нідерланди мають намір надати обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16, а також ракети класу "повітря-повітря", які літаки зможуть використовувати для захисту українського повітряного простору, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, на засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, Брекелманс оголосив про допомогу Україні.

"Літакам F-16 потрібні допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування, інакше вони не зможуть літати. Нідерланди поставлять матеріалів на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", - сказав міністр.

Із міркувань експлуатаційної безпеки Брекелманс не надав жодних подробиць про кількість або типи задіяних засобів.

Він також не прокоментував запланованих термінів поставки, але передбачається, що матеріали надійдуть в Україну якомога швидше.

Крім того, Міжнародний фонд для України (IFU) повідомив про подолання позначки в 1 млрд фунтів стерлінгів обіцяної допомоги Україні на початку цього тижня. Нідерланди є партнером у цьому фонді, який адмініструє Велика Британія.

Напередодні літа Нідерланди оголосили, що зробили свій внесок у закупівлю безпілотників для України через IFU, і на сьогодні країна внесла до фонду EUR125 млн. Усі зазначені суми покриваються коштами допомоги, раніше наданими Україні.