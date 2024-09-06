Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди нададуть Україні матеріали для техобслуговування F-16 і ракети «повітря-повітря»

 

Нідерланди мають намір надати обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16, а також ракети класу "повітря-повітря", які літаки зможуть використовувати для захисту українського повітряного простору, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, на засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, Брекелманс оголосив про допомогу Україні.

"Літакам F-16 потрібні допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування, інакше вони не зможуть літати. Нідерланди поставлять матеріалів на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", - сказав міністр.

Із міркувань експлуатаційної безпеки Брекелманс не надав жодних подробиць про кількість або типи задіяних засобів.

Він також не прокоментував запланованих термінів поставки, але передбачається, що матеріали надійдуть в Україну якомога швидше.

Крім того, Міжнародний фонд для України (IFU) повідомив про подолання позначки в 1 млрд фунтів стерлінгів обіцяної допомоги Україні на початку цього тижня. Нідерланди є партнером у цьому фонді, який адмініструє Велика Британія.

Напередодні літа Нідерланди оголосили, що зробили свій внесок у закупівлю безпілотників для України через IFU, і на сьогодні країна внесла до фонду EUR125 млн. Усі зазначені суми покриваються коштами допомоги, раніше наданими Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0650  0,01 0,01 41,0800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес