Фінансові новини
- |
- 06.09.24
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди нададуть Україні матеріали для техобслуговування F-16 і ракети «повітря-повітря»
16:47 06.09.2024 |
Нідерланди мають намір надати обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16, а також ракети класу "повітря-повітря", які літаки зможуть використовувати для захисту українського повітряного простору, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.
Згідно з повідомленням на сайті відомства, на засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, Брекелманс оголосив про допомогу Україні.
"Літакам F-16 потрібні допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування, інакше вони не зможуть літати. Нідерланди поставлять матеріалів на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", - сказав міністр.
Із міркувань експлуатаційної безпеки Брекелманс не надав жодних подробиць про кількість або типи задіяних засобів.
Він також не прокоментував запланованих термінів поставки, але передбачається, що матеріали надійдуть в Україну якомога швидше.
Крім того, Міжнародний фонд для України (IFU) повідомив про подолання позначки в 1 млрд фунтів стерлінгів обіцяної допомоги Україні на початку цього тижня. Нідерланди є партнером у цьому фонді, який адмініструє Велика Британія.
Напередодні літа Нідерланди оголосили, що зробили свій внесок у закупівлю безпілотників для України через IFU, і на сьогодні країна внесла до фонду EUR125 млн. Усі зазначені суми покриваються коштами допомоги, раніше наданими Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди нададуть Україні матеріали для техобслуговування F-16 і ракети «повітря-повітря»
|Канада на «Рамштайні» анонсувала новий пакет допомоги для України
|WSJ: Союзники України переглядають доцільність швидкого навчання пілотів через катастрофу F-16
|Німеччина з іншими партнерами передасть Україні ще 77 танків Leopard 1A5 та 12 гаубиць
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Гендиректора «Укроборонпрому» Сметаніна призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості
|Рада призначила Коваля міністром аграрної політики та продовольства
|Рада призначила Калмикову міністром у справах ветеранів
|Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot
|Вада призначила Світлану Гринчук міністром захисту довкілля
|Рада призначила віцепрем'єром з відновлення України Олексія Кулебу
|Рада призначила Стефанішину віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністром юстиції
Бізнес
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші
|В Німеччині погодили податкові пільги на електромобілі
|Intel презентувала процесори для ноутбуків Lunar Lake