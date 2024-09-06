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АНАЛІТИКА

Канада на «Рамштайні» анонсувала новий пакет допомоги для України

 

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть авіаційні ракети, стрілецька зброя та елементи техніки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 6 вересня оголосив міністр оборони Канади Білл Блер на 24-й зустрічі Контактної групи з оборони України.

До нового пакета увійдуть 80 840 додаткових моторів до авіаційних ракет CRV-7 і 1300 боєголовок, на додачу до вже поставлених 2160 моторів. Вони надійдуть "наступними місяцями".

Також Канада надасть 960 кулеметів C6 та 10 500 пістолетів калібру 9 мм зі свого арсеналу.

На конкретний запит України надають також списані шасі від 29 гусеничних БТР M113 та від 64 легких бронетранспортерів Coyote, які використовувалися канадською армією. Ця техніка вже виводилася з використання канадськими військовими, тому її віддають на запчастини.

Окрім того, Білл Блер анонсував надання у вересні 10 "швидких" та уточнив, що броньовані автомобілі підтримки, які збирали на канадських підприємствах для України, вже використовуються для тренування українських військових у Європі.

У Міноборони Канади нагадали, що з 2022 року і до цього часу Канада надала Україні військову допомогу на 4,5 млрд доларів.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що президент Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський цього разу особисто приїхав на засідання Контактної групи з оборони України.

 

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