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Канада на «Рамштайні» анонсувала новий пакет допомоги для України
16:36 06.09.2024 |
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть авіаційні ракети, стрілецька зброя та елементи техніки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це 6 вересня оголосив міністр оборони Канади Білл Блер на 24-й зустрічі Контактної групи з оборони України.
До нового пакета увійдуть 80 840 додаткових моторів до авіаційних ракет CRV-7 і 1300 боєголовок, на додачу до вже поставлених 2160 моторів. Вони надійдуть "наступними місяцями".
Також Канада надасть 960 кулеметів C6 та 10 500 пістолетів калібру 9 мм зі свого арсеналу.
На конкретний запит України надають також списані шасі від 29 гусеничних БТР M113 та від 64 легких бронетранспортерів Coyote, які використовувалися канадською армією. Ця техніка вже виводилася з використання канадськими військовими, тому її віддають на запчастини.
Окрім того, Білл Блер анонсував надання у вересні 10 "швидких" та уточнив, що броньовані автомобілі підтримки, які збирали на канадських підприємствах для України, вже використовуються для тренування українських військових у Європі.
У Міноборони Канади нагадали, що з 2022 року і до цього часу Канада надала Україні військову допомогу на 4,5 млрд доларів.
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що президент Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський цього разу особисто приїхав на засідання Контактної групи з оборони України.
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