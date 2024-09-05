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АНАЛІТИКА

Гендиректора «Укроборонпрому» Сметаніна призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості

 

Верховна Рада призначила Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром), розповів народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за призначення Сметаніна проголосували 247 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Харків'янина Германа Сметаніна, 1992 р. н., призначили генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість" (правонаступник "Укроборонпрому") наприкінці червня 2023 року, до цього короткий час очолював Завод ім. Малишева, де у 2020-2021 роках був директором з виробництва. Крім того, у 2021-2022 роках працював директором Харківського бронетанкового заводу, а у 2016-2020 роках - головним інженером львівського бронетанкового заводу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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