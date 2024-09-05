Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада призначила Коваля міністром аграрної політики та продовольства

 

Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

За його словами, за призначення Коваля міністром аграрної політики проголосував 251 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Парламент призначив Коваля на посаду голови ФДМ України 21 листопада 2023 року. До цього, з 9 вересня 2019 року, він очолював Рівненську облдержадміністрацію, а з 24 лютого 2022 року керував Рівненською обласною військовою адміністрацією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 12:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8936  0,00 0,01 41,4812  0,09 0,22
EUR 45,3032  0,01 0,03 46,0052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,26 0,63 41,0900  0,28 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес