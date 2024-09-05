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АНАЛІТИКА

Рада призначила Калмикову міністром у справах ветеранів

17:38 05.09.2024 |

Політика

 

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

За словами Железняка, призначення підтримали 256 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Як повідомлялося, Калмикова до призначення на посаду міністра ветеранів з 27 вересня 2023 року обіймала посаду заступника міністра оборони із соціального розвитку, а до цього, з лютого 2022 року до вересня 2023 року, була виконавчим директором Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Раніше з червня до грудня 2021 року вона працювала радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ Збройних сил України. З 2018 до 2021 року була менеджеркою благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим". До цього Калмикова працювала в приватному секторі.

7 лютого 2024 року Верховна Рада звільнила з обійманої посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, 9 лютого Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна в. о. міністра.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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