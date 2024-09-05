Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot

Румунський президент Клаус Йоганніс у четвер, 5 вересня, промульгував закон, який передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить повідомлення на сайті глави румунської держави

Закон, схвалений урядом і обома палатами парламенту Румунії раніше цього тижня, передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+.

Україна також отримає від Румунії транспортні засоби, запасні частини, обладнання для технічного обслуговування, початковий пакет матеріально-технічної підтримки, послуги з навчання та інше необхідне для Patriot обладнання.

Водночас Міністерство національної оборони Румунії має передбачити кошти, необхідні для сплати зборів та комісійних, пов'язаних з відновленням наземних сил і засобів протиповітряної оборони.

Замість переданої Києву системи Румунія має отримати новий комплекс за кошти іноземних партнерів.

Нагадаємо, Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.