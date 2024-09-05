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Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot
16:53 05.09.2024 |
Румунський президент Клаус Йоганніс у четвер, 5 вересня, промульгував закон, який передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчить повідомлення на сайті глави румунської держави
Закон, схвалений урядом і обома палатами парламенту Румунії раніше цього тижня, передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+.
Україна також отримає від Румунії транспортні засоби, запасні частини, обладнання для технічного обслуговування, початковий пакет матеріально-технічної підтримки, послуги з навчання та інше необхідне для Patriot обладнання.
Водночас Міністерство національної оборони Румунії має передбачити кошти, необхідні для сплати зборів та комісійних, пов'язаних з відновленням наземних сил і засобів протиповітряної оборони.
Замість переданої Києву системи Румунія має отримати новий комплекс за кошти іноземних партнерів.
Нагадаємо, Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.
Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.
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