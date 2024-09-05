Рада призначила віцепрем'єром з відновлення України Олексія Кулебу

Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад і територій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

За його словами, за призначення Кулеби міністром розвитку громад і територій проголосували 240 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Як повідомлялося, Кулеба до призначення в Кабінет Міністрів із 24 січня 2023 року обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України, а до цього, з лютого 2022 року, його двічі призначали головою Київської обласної державної адміністрації. Раніше, з січня 2021 року, Кулеба був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, а до того обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.

Як повідомлялося, 9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ініціатори з правлячої фракції "Слуги народу" назвали причиною провал створеного наприкінці 2022 року Мінвідновлення шляхом приєднання до Мінінфраструктури Мінрегіонбуду та заявили про необхідність відновлення останнього. Уряд за кілька днів призначив в.о. глави Мінвідновлення першого заступника міністра Василя Шкуракова.

4 вересня у фракції "Слуга народу" заявили, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури буде розділено на два міністерства, але не відразу, а за кілька місяців.