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Рада призначила Стефанішину віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністром юстиції
15:46 05.09.2024 |
Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністром юстиції України, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність») у телеграмі.
За його словами, призначення Стефанішиної підтримали 253 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.
Як повідомлялося, 4 вересня Верховна Рада звільнила віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину для подальшого перепризначення на нову посаду.
У липні у ЗМІ з'явилася інформація, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою нинішню посаду. Тоді віцепрем'єр не підтвердила цю інформацію, але заявила, що її кадрове посилення готується.
Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року. До цього з березня 2017 року по вересень 2019 року вона була керівником Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
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