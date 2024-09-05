Рада призначила Сибігу новим міністром закордонних справ

Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Раніше Сибіга був першим заступником голови МЗС.

Як повідомлялося, 5 вересня парламент підтримав відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він подав заяву про відставку 4 вересня. Кулеба очолював МЗС з березня 2020 року.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня має бути "днем звільнень", а 5 вересня - "днем призначень".

4 вересня фракція "Слуга народу" погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Зокрема, на посаду голови МЗС пропонували кандидатуру першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.