Рада підтримала відставку міністра закордонних справ Кулеби

Верховна Рада підтримала відставку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

За його словами, за відставку Кулеби проголосували 240 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Железняк також розповів, що Кулеба в залі засідань парламенту був відсутній.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Кулебу міністром закордонних справ 4 березня 2020 року, а до цього з 29 серпня 2019 року він обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Раніше, у 2016 році, його призначили на посаду посла, постійного представника України при Раді Європи, а перед цим із 2014 року він був послом з особливих доручень із питань стратегічних комунікацій МЗС.