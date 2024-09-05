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До Ради надійшли подання на призначення нових міністрів
23:57 04.09.2024 |
До Верховної Ради за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу" надійшли подання премʼєр-міністра про призначення низки міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійногоа представник Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністром юстиції пропонується призначити Ольгу Стефанішину.
Віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій - Олексія Кулебу.
Міністром аграрної політики та продовольства - Віталія Коваля.
Міністром молоді та спорту - Матвія БІдного.
Міністром захисту довкілля та природних ресурсів - Світлану Гринчук.
Міністром у справах ветеранів - Наталію Калмикову.
Міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Германа Сметаніна.
Міністром культури та стратегічних комунікацій - Миколу Точицького.
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