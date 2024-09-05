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У парламенті анонсували призначення нового голови МЗС
23:49 04.09.2024 |
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції домовилися про кандидатуру нового очільника Міністерства закордонних справ у межах урядових ротацій.
Про це він написав у Telegram за підсумками засідання фракції в середу, 4 вересня, повідомляє "Європейська правда".
Арахамія заявив, що "слуги" погодили голосування за призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіги - першого заступника чинного голови МЗС Дмитра Кулеби.
Він також підтвердив, що Ольга Стефанішина, звільнена раніше в середу з посади віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, повернеться на неї повторно і водночас очолить Міністерство юстиції.
Нагадаємо, Андрій Сибіга з 2016 по 2021 рік обіймав посаду посла України у Туреччини.
Сибіга був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У липні його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.
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