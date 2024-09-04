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Шольц: Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України
17:56 04.09.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль у середу, 4 вересня, підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.
У своєму виступі на базі німецьких ВПС Шольц сказав, що закупівля для Бундесверу шести систем IRIS-T відіграватиме ключову роль у зміцненні європейської ініціативи протиповітряної оборони "Небесний щит", в якій бере участь 21 країна.
Також він заявив про замовлення 17 систем IRIS-T для України. Агентство DPA уточнює, що йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять - малої (SLS). Чотири системи SLM і три SLS уже перебувають в Україні.
Німецький канцлер заявив, що ці системи допомогли збити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників і врятувати багато життів. Чотири з них - по дві середньої та малої дальності - будуть відправлені до кінця цього року, а решта - з наступного, пообіцяв він.
"Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється", - підкреслив Шольц.
Німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності. Раніше про постачання систем IRIS SLM-T повідомляло агентство Reuters.
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