Уся енергетична рать. Як попри гучні корупційні скандали Галущенко збільшує свій вплив на енергетику України

Микола Топалов / Економічна правда

Цей тиждень ознаменувався одразу двома знаковими відставками в українській енергетиці.

Ввечері понеділка, 2 вересня, свою посаду втратив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, зняття якого команда міністра енергетики Германа Галущенка добивалась останні декілька років.

А вже наступного дня був звільнений заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який, серед іншого, курував енергетику та приклав руку до багатьох процесів та призначень у цій галузі.

На тлі цих кадрових змін свій і без того величезний вплив на енергетику може збільшити міністр енергетики Галущенко, оточення якого останнім часом неодноразово потрапляло в гучні корупційні скандали.

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Звільнення Кудрицького

Пізно ввечері понеділка, 2 вересня, наглядова рада "Укренерго" проголосувала за звільнення голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Де-факто це рішення вище військово-політичне керівництво країни ухвалило ще на Ставці Верховного Головнокомандувача у п'ятницю, 30 серпня, але юридична його реалізація відбулась на початку цього тижня.

Як розповідають співрозмовники ЕП, на засіданні Ставки звільнення Кудрицького добивались міністр енергетики Герман Галущенко та на той момент заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Формальним приводом для звільнення керівника оператора системи передачі електроенергії став начебто "недостатній захист об'єктів "Укренерго" та, як наслідок, проблеми з електрикою, що виникли після масового обстрілу росіян 26 серпня. Сам Кудрицький таку причину своєї відставки заперечує.

Справедливості заради слід зазначити, що повністю впоратися з наслідками того ракетного обстрілу не вдалося й досі. Через масштабні пошкодження по всій країні десять днів поспіль запроваджуються аварійні та планові відключення електроенергії.

Для людей, що слідкують за процесами в українській енергетиці, звільнення Кудрицького не могло стати великим сюрпризом, адже спроби Галущенка змінити менеджмент в системному операторі почались ще наприкінці 2021 року. Однак тоді під тиском міжнародних партнерів цього вдалося уникнути.

Після початку великої війни це питання зі зрозумілих причин відійшло на другий план, принаймні в публічному просторі атак на голову "Укренерго" стало менше. Вони поновились у 2023 році, а пік медійної кампанії проти Кудрицького відбувся в останні місяці перед звільненням.

З величезної кількості публікацій в окремих медіа та Telegram-каналах "мільйонниках" складалось враження, що в українській енергетиці немає більшої проблеми, ніж голова "Укренерго".

У підсумку все завершилось очікувано. Після доповіді Шурми та Галущенка на Ставці президент Володимир Зеленський, керівники військових та силових відомств ухвалили рішення про звільнення Кудрицького.

Йому запропонували написати відповідну заяву за власним бажанням, але менеджер відмовився та ініціював засідання наглядової ради. Лише цей орган за законом має повноваження ухвалювати рішення про звільнення голови правління "Укренерго".

Попри застереження міжнародних партнерів, таких як ЄБРР, IFC, а також посла ЄС в Україні наглядова рада компанії, яка складається з шести осіб, чотирма голосами "За" та двома "Проти" звільнила Кудрицького.

Хто може очолити "Укренерго" та до чого тут Галущенко

Під час засідання наглядової ради "Укренерго" в.о. голови правління компанії призначили її чинного члена правління - Олексія Брехта. Він відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури.

Також тоді було ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади голови компанії.

Щоправда, досвід останніх призначень в енергетиці свідчить про те, що в окремих випадках конкурси на посади в ключові державні підприємства з мільярдними оборотами можуть бути лише формальністю, а крісла у підсумку отримують заздалегідь визначені особи. Декілька яскравих прикладів таких призначень наведемо трохи нижче.

Щодо конкурсу на очільника "Укренерго", то ще до звільнення Кудрицького серед учасників ринку почались розмови, що Галущенко проводить співбесіди з потенційними кандидатами на голову правління системного оператора.

За даними співрозмовників ЕП, серед потенційних кандидатів наразі найбільші шанси мають генеральний директор енергетичної біржі "Оператор ринку" Олександр Ґава, голова наглядової ради цієї ж біржі Дмитро Олефір та керівник ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов. Усі вони, за свідченням гравців ринку, близькі до міністра енергетики особи.

Щоправда, сплутати карти Галущенку може скандал зі звільненням двох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" та увага до майбутнього конкурсу з боку міжнародних партнерів.

Якщо ж задум міністра реалізується, то під його контролем опиняться майже всі ключові державні енергетичні активи країни. І навіть ті, які за законом мають бути повністю незалежними від політичного впливу.

Уся енергетика - в одних руках

Однією з останніх яскравих ротацій в енергетичному секторі стала зміна керівника енергетичного регулятора - Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Замість Валерія Тарасюка 2 серпня її очолив Юрій Власенко, який з травня 2021 року працював першим заступником Галущенка.

Цікаво, що призначення голови НКРЕКП має відбуватися на "закритому засіданні шляхом таємного голосування", проте ім'я нового очільника регулятора ЕП повідомила ще за день до засідання.

Інтрига в цьому питанні зникла одразу після того, як міністр енергетики довів кількість лояльних до себе членів Комісії до чотирьох (з шести), що дало йому змогу впливати на колегіальні рішення НКРЕКП.

Директор Energy Community Артур Лорковскі неодноразово заявляв на необхідності незалежного регулятора - як одній з ключових умов для вступу Україні в ЄС. "НКРЕКП має діяти абсолютно вільно та ухвалювати автономні рішення, не озираючись на посади та прізвища", - говорив в одному зі своїх звернень Лорковскі.

Приклад "незалежності" іншого важливого органу - Держатомрегулювання - всі наочно побачили 17 червня на засіданні парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, де розглядалось питання добудови блоків на Хмельницькій АЕС.

Під час доповіді голови Держатомрегулювання Олега Корікова щодо ядерної та радіаційної безпеки будівництва на старих конструкціях нових блоків, Галущенко не витримав та втрутився зі зверненням до Корікова: "Мова йде про те, можна будувати зараз на цій конструкції. Просте питання, яке вам задали. А ви бл* якусь ху*ню, вибачте, якусь фігню несете".

Під впливом міністра також перебуває й оператор усіх атомних електростанцій України - компанія "Енергоатом", з якої Галущенко власне й перейшов на роботу в Міністерство енергетики.

Лояльні до міністра менеджери очолюють компанії "Гарантований покупець" та вже згадану державну біржу "Оператор ринку". Підприємствами керують Некрасов та колишній радник Галущенка Гавва - обох, як вже вказувалось опитані ЕП учасники ринку називають серед потенційних претендентів на посаду голови "Укренерго".

Ще один цінний актив під контролем міністра - "Українські розподільчі мережі" (УРМ) - це холдинг, який контролює пакети акцій державних операторів систем розподілу або так званих обленерго. Мова про володіння мажоритарними пакетами акцій "Хмельницьк-", "Миколаїв-", "Запоріжжя-", "Тернопіль-", "Черкаси-", "Харків-" та 25% "Сумиобленерго".

Згодом в УРМ планували передати арештовані акції ще п'яти обленерго, які через "довірених осіб" належать росіянам Олександру Бабакову, Євгену Гінеру та Міхаілу Воєводіну. Йдеться про "Херсон-", "Кіровоград-", "Житомир-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго".

Так само Галущенко контролює генеруючу компанію "Центренерго", державні вугільні шахти та Державну інспекцію енергетичного нагляду.

Свого часу міністр енергетики ініціював призначення свого заступника Миколи Колісника у керівництво компанії "Оператор ГТС", яка відповідає за транзит російського газу через Україну. Тоді цей процес вдалося зупинити завдяки позиції міжнародних партнерів.

Утім, згодом тодішній керівник компанії Сергій Макогон таки втратив посаду, а на його місце призначили Дмитра Липпу, який до цього разом з Ростиславом Шурмою працював в "Метінвесті" Ахметова.

Той конкурс на голову "Оператора ГТС" учасники ринку охрестили "липовим", оскільки його переможець, як і у випадку з головою НКРЕКП, був заздалегідь відомий.

За ініціативи Шурми та Галущенка також був створений державний трейдер електроенергії "Енергетична компанія України", який очолив колишній менеджер Ахметова Віталій Бутенко.

Вже звільненому заступнику голови Офісу президента належала й ідея створення так званого "МегаПУПА" - компанії, під дахом якої за аналогією з УРМ планували зібрати шість державних постачальників електроенергії населенню. Цей задум до кінця не довели і всі ПУПи наразі керуються окремо.

Заступник Андрія Єрмака також погоджував призначення Сергія Корецького керівником найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" та Кременчуцького ПНЗ, після того, як вони від групи "Приват" Ігоря Коломойського перейшли в держвласність під управління Міноборони.

Таким чином, з великих енергетичних активів поза впливом Шурми залишився лише "Нафтогаз", керівник якого Олексій Чернишов має прямий доступ до президента Зеленського та не потребує посередників.

Кому перейде функціонал Шурми

З огляду на те, що Шурма тривалий час відповідав в Офісі президента за енергетику, вважається, що його стосунки з Галущенком до останнього були робочими. Хоча це насправді не так.

"Коли все починалось, міністр сприймав Шурму як начальника, але з часом він почав набирати вагу, знав куди і з чим заходити в обхід Ростислава. Тому поступово все змінювалось, а в останні місяці відносини між ними були не дуже, можливо, навіть краще підходить слово "конфліктні", - розповідає співрозмовник ЕП в уряді.

Тому після звільнення Шурми відкритим залишається питання: Хто прийде на його місце та як зможе розпорядитись функціоналом, який передається разом із посадою?

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що Офіс президента після відставки Шурми взагалі може скоротити його функцію. "У такому випадку ці повноваження можуть перейти Галущенку, що на тлі останніх корупційних скандалів ще більше збільшить його вплив", - каже співрозмовник ЕП в парламенті.

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Останнім часом люди з оточення міністра енергетики потрапили одразу у три корупційні скандали.

Вони стосуються вручення підозр від НАБУ його ексзаступнику Максиму Немчинову, діючому на момент вручення підозри заступнику Олександру Хейлу та Костянтину Логвиненку, ексголові "Харківобленерго", яке входить в УРМ та підпорядковане Міненерго.

Співрозмовник ЕП в Кабінеті міністрів вважає, що на місце Шурми точно призначать заступника, відповідального за економіку. Але не факт, що він куруватиме енергетику так само як його попередник.

"В Офісі точно має бути заступник, який відповідатиме за економіку - від аграрки та екології до енергетики. Інше питання, наскільки він буде в цьому професіоналом та чи захоче або зможе у це сильно заглиблюватись.

Енергетика в Україні - дуже цікава сфера і коли починаєш нею займатись, виявляється, що "сюди дивитись не можна", "сюди лізти не можна" чи "краще не лізти". І тоді у багатьох посадовців з'являється бажання просто заплющити очі на певні процеси. Не знаю, наскільки цей новий заступник захоче бути там активним", - підсумував співрозмовник в уряді.