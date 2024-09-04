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АНАЛІТИКА

Чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля: що кажуть нардепи

14:22 04.09.2024 |

Політика

 

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук з посади очільниці Міністерства реінтеграції та Віталія Коваля з посади керівника Фонду держмайна. Втім, відсутність цих двох посадовців у залі парламенту не є справжньою причиною того, чому депутати не проголосували за їхнє звільнення.

Про це РБК-Україна розповів співрозмовник РБК-Україна в "Слузі народу",

Зокрема, звільнення Коваля, за словами джерела, саботувала умовна "група Павлюка" у СН, яка не хоче його подальшого призначення головою Мінагрополітики.

Щодо Верещук, то вона не була задоволена своїм зняттям з посади віце-прем'єра і повідомила про це депутатам, у результаті лояльна до неї група "слуг" не підтримала її звільнення.

Як сказав співрозмовник, до звільнення Верещук та Коваля депутати планують повернутися пізніше.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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