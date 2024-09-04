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Рада звільнила Стрільця з посади міністра захисту довкілля
13:57 04.09.2024 |
Верховна рада звільнила Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 244 нардепи.
Нагадаємо, Стрілець був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів у квітні 2022 року.
Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня - "днем призначень".
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