Рада не підтримала відставки голови ФДМ Коваля

Верховна Рада не підтримала відставки Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна (ФДМ), повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за відставку Коваля проголосували лише 225 народних депутатів (для ухвалення позитивного рішення потрібно щонайменше 226 голосів на підтримку - ІФ-У) на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Як повідомлялося, Коваль подав до Верховної Ради заяву про свою відставку у вівторок.

Верховна Рада призначила Коваля на посаду голови Фонду державного майна України 21 листопада 2023 року. До цього з 9 вересня 2019 року він очолював Рівненську облдержадміністрацію, а з 24 лютого 2022 року керував Рівненською обласною військовою адміністрацією.