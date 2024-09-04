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АНАЛІТИКА

Голова МЗС Кулеба подав до Ради заяву про відставку

09:08 04.09.2024 |

Політика

 

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба подав до Верховної Ради заяву про відставку. Заяву розглянуть під час одного з найближчих пленарних засідань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Дмитра Івановича про відставку", - пише Стефанчук.

Голова Верховної Ради додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів та Офісі президента

Вчора, 3 вересня, голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів плануються кадрові перестановки. Зокрема сьогодні, 4 вересня, за його словами, буде "день звільнень". Тим часом кілька співрозмовників РБК-України у парламенті розповіли, що перестановки також можливі й у Офісі президента (ОП).

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський пояснив причину кадрових змін. За його словами, це необхідно для того, щоб державні інституції були налаштовані для досягання усіх необхідних Україні результатів.

Також вчора стало відомо про те, що віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала заяву про відставку до Ради.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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