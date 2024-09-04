Зеленський: Україна утримуватиме Курщину, поки Путін не почне переговори

Україна планує утримувати захоплені російські території протягом "необмеженого часу" - намагаючись змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News, опублікованому у вівторок, 3 вересня.

За його словами, утримування цієї території є невід'ємною частиною "плану перемоги". "Поки що вона нам потрібна", - сказав президент, але додав, що в цілому Україні "не потрібна російська земля" і вона "не хоче нести туди наш український спосіб життя".

При цьому Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планують Збройні сили України (ЗСУ) спробувати захопити більше території РФ.

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - зазначив він.

Зеленський: Байден не знав про Курську операцію

Також Зеленський заявив, що навіть адміністрація президента США Джо Байдена не знала про Курську операцію, і та трималася в суворому секреті всередині самої України.

"Так, ми нікого не інформували. І це не питання недовіри", - сказав він, додавши, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року провалився багато в чому через те, що його багато "рекламували", даючи росіянам час на підготовку.