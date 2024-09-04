Фінансові новини
- |
- 04.09.24
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верещук подала заяву про відставку
23:36 03.09.2024 |
Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відставку.
«Після майже трьох років в уряді, сьогодні подала заяву про відставку», - написала вона в Телеграм у вівторок увечері.
Пізніше спікер парламенту Руслан Стефанчук опублікував фото заяви Верещук.
«Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань», - написав він.
Верещук було призначено на цю посаду 4 листопада 2021 року.
Як повідомлялося, до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, від віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
Також надійшла заява про звільнення від голови Фонду держмайна Віталія Коваля.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
|Верещук подала заяву про відставку
|Стефанішина подала до Ради заяву про відставку, - Стефанчук
|Глави Мінстратегпрому, Мін'юсту, Міндовкілля та ФДМ написали заяви про відставку, - Стефанчук
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада не змогла проголосувати за збільшення податків. Не вистачило двох голосів
|Першого заступника директора НАБУ Углаву звільнено з посади
|У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро
|Монголія не виконала ордер МКС на арешт Путіна
|Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot
|Наглядова рада звільнила Кудрицького з посади очільника Укренерго
|Суд арештував скандального блогера Слобоженка за ухилення від сплати податків на 200 мільйонів. Але він встиг утекти
Бізнес
|Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні
|Фінансовий успіх Telegram під загрозою через справу проти Дурова – FT
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music