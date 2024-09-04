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АНАЛІТИКА

Верещук подала заяву про відставку

23:36 03.09.2024 |

Політика

 

Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відставку.

«Після майже трьох років в уряді, сьогодні подала заяву про відставку», - написала вона в Телеграм у вівторок увечері.

Пізніше спікер парламенту Руслан Стефанчук опублікував фото заяви Верещук.

«Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань», - написав він.

Верещук було призначено на цю посаду 4 листопада 2021 року.

Як повідомлялося, до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, від віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Також надійшла заява про звільнення від голови Фонду держмайна Віталія Коваля.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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