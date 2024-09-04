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АНАЛІТИКА

Стефанішина подала до Ради заяву про відставку, - Стефанчук

23:31 03.09.2024 |

Політика

 

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

Він виклав фото заяви Стефанішиної, яка надійшла до парламенту, та додав, що її розглянуть "на одному з найближчих пленарних засідань".

Раніше у вівторок голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Малюська 3 вересня також подав заяву про відставку.

Нагадаємо, Ольгу Стефанішину призначили віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в червні 2020 року. У червні 2024-го вона також очолила делегацію для переговорів про вступ України з ЄС.

За фахом Стефанішина - юристка-міжнародниця та фахівчиня з європейського права. З 2017-го до вересня 2019 року вона керувала Урядовим офісом з координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Після звільнення з Урядового офісу працювала в юридичному бізнесі.
 

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