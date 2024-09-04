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Глави Мінстратегпрому, Мін'юсту, Міндовкілля та ФДМ написали заяви про відставку, - Стефанчук
До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи й міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у соцмережі "Фейсбук".
За словами Стефанчука, надійшла заява про звільнення від голови Фонду держмайна Віталія Коваля.
"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - написав Стефанчук.
Камишіна призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України березні 2023 року, а до цього, у 2021-2023 роках, він був головою правління АТ "Укрзалізниця".
Малюську вперше призначили міністром юстиції 29 серпня 2019 року й перепризначили 4 березня 2020 року. До цього був консультантом і фахівцем з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.
Стрільця було призначено заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 2 липня 2020 року, із 3 листопада 2021 року виконував обов'язки міністра, із 14 квітня 2022 року був призначений міністром.
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