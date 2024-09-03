ЗМІ: США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16

США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно вирішити технічні питання перед будь-яким постачанням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Очікується, що про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина Росії опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів, що є важливою проблемою для адміністрації Байдена, зазначили посадовці.

Військові аналітики припускають, що впровадження JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів.

Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати свої наступальні операції і потенційно надасть Україні стратегічну перевагу.

Запуск цих ракет з точок поблизу північного кордону України з Росією може дозволити їм вражати військові об'єкти аж до російських міст Воронеж і Брянськ. На півдні, скинувши їх поблизу лінії фронту, можна було б завдати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах в Криму.

Ракета JASSM може дозволити Україні вражати цілі на відстані близько 300 км на території Росії, в тому числі щонайменше 30 авіабаз, деякі з яких Росія використовувала для здійснення атак

Однак така ракета поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Один з американських посадовців заявив, що є зусилля, спрямовані на те, щоб зробити ракету сумісною з незахідними винищувачами, які є на озброєнні в Україні, про що раніше не повідомлялося. Хоча посадовець не надав більш детальної інформації про те, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана JASSM, йдеться про літаки радянських часів МіГ-29, Су-24 і Су-27.

Минулого місяця видання Politico повідомило, що адміністрація Байдена "відкрита" для надання Україні JASSM.

Старі моделі JASSM, які виробляються компанією Lockheed Martin Corp, мають дальність дії близько 370 км. Ракети, довжиною близько 4 м, розроблені таким чином, що їх важко помітити на радарах. Вони також здатні літати близько до землі і можуть бути запрограмовані на кругові маршрути, які оминають системи протиповітряної оборони.

Існує також ракета більшої дальності JASSM, яка може пролетіти понад 800 км. Агентство Reuters не змогло одразу встановити, який з цих двох типів розглядає Вашингтон, але надання ракет меншої дальності зменшило б навантаження на його запаси.

Надання Україні JASSM також посилить тиск на Вашингтон, щоб він зняв обмеження на використання Україною американської зброї, оскільки їхня дія була б обмеженою, якби вони не були дозволені для використання по цілях на території Росії, сказав співробітник Конгресу, який працює над цим питанням.

США неохоче постачають зброю, яка може вражати цілі в глибині Росії, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту. Союзники Києва постачають зброю, але з обмеженнями щодо того, як і коли вона може бути використана всередині Росії, побоюючись, що такі удари можуть викликати відплату, яка втягне країни НАТО у війну або спровокує ядерний конфлікт.

Кожна JASSM має велику боєголовку вагою понад 450 кг, але на відміну від ракет Storm Shadow і SCALP, вже наданих Києву Британією і Францією, вона не призначена для проникнення в укріплені бункери. Найновіші версії коштують близько 1 мільйона доларів кожна.