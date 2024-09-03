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АНАЛІТИКА

Першого заступника директора НАБУ Углаву звільнено з посади

14:02 03.09.2024 |

Політика

 

Першого заступника директора Національного антикорупційного Бюро (НАБУ) Гізо Углаву звільнено з посади наказом директора НАБУ.

"Наказом директора НАБУ звільнено першого заступника директора", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні зазначається, що директор НАБУ прийняв рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора бюро за вчинення дисциплінарного проступку.

У повідомленні пояснюється, що йдеться про порушення присяги державного службовця, порушення правил моральної поведінки державних службовців, закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ.

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"Службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник Директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації", - наголошують у НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, зазначені дії першого заступника директора "сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики й доброчесності, якими мають керуватись у своїй роботі працівники та керівництво НАБУ".

Як повідомлялося, 9 серпня 2024 року директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що службове розслідування щодо витоку інформації з НАБУ завершено, зафіксовано певні порушення етики та закону про держслужбу, а матеріали для подальшого розгляду передано до дисциплінарної комісії.

"Помилки на початку цього розслідування були допущені, я особисто як директор визнаю їх.... Учора я затвердив висновок службового розслідування.... Щодо можливого протиправного тиску на викривачів... Управління внутрішнього контролю зафіксувало певні порушення як кодексу етики співробітників НАБУ, так і закону про державну службу", - повідомив директор НАБУ.

"Це службове розслідування витоку не стосується. Щодо витоку проводиться досудове розслідування, після його завершення буде встановлено об'єктивні факти наявності цього витоку", - додав Кривонос.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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