Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро

13:26 03.09.2024 |

Економіка

 

Але до ідеї повернуться та нададуть перехідний період.

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ця норма знята", - сказав він.

За його словами, логіка тут така сама, як і з податком на розкіш - він стосується обмеженого кола громадян, фіскальний ресурс невеликий (8 млрд гривень потенційних надходжень за рік). "Тому від нього відмовились саме в цьому законопроекті, обравши іншу концепцію", - додав він.

Гетманцев переконаний в тому, "що ми повинні це зробити", не різко, умовно за "один день", а надати перехідний період учасникам ринку.

Обґрунтування податку

Депутат розповів, що основна логіка цього рішення навіть не фіскальна. Логіка полягає в захисті вітчизняного товаровиробника і вітчизняного ритейлу.

"Згідно з заявами, які ми отримали від великих компаній, таких як Intertop, Modna Kasta, Rozetka, вони підуть з ринку щонайдовше в кінці 2025 року через конкуренцію, яку їм створюють великі міжнародні компанії, що використовують згадану пільгу з оподаткування міжнародних посилок, продаючи свій товар через логістичні склади, організовані на території Польщі", - пояснив Гетманцев.

Гетманцев спростував інформацію, що цю норму пролобіювали великі ритейлери. "Ні, це неправда. У нас є законопроект №5810, розроблений ще три роки тому. Кабінет міністрів подав його ще до повномасштабної війни на виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, згідно з якою оподатковуватись мають міжнародні посилки починаючи від "нульової" вартості. І, я думаю, коли в 2024 році Мінфін розробляв податковий законопроект, то згадав про цей резерв і включив його в документ. Тобто лобізму там ніякого не було", - додав він.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством не оподатковуються посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. Кабінет Міністрів запропонував знизити цю планку до 45 євро. Однак у доопрацьованому проекті щодо підвищення податків ця норма відсутня.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2640
  0,1664
 0,40
EUR
 1
 45,5431
  0,0809
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8896  0,11 0,26 41,4704  0,08 0,18
EUR 45,2466  0,10 0,22 45,9552  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,44 41,2800  0,19 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес