Монголія не виконала ордер МКС на арешт Путіна

Монголія не виконала обов'язковий ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента Росії Володимира Путіна після його прибуття до країни у понеділок, 2 вересня.

Як зазначив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, це рішення країни "є важким ударом для Міжнародного кримінального суду та міжнародної системи кримінального правосуддя".

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора", - зазначив Тихий у дописі у соцмережі X.

Ордер на арешт Путіна

Президент РФ розшукується Міжнародним кримінальним судом з 17 березня 2023 року, коли судді МКС видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією та незаконним переміщенням дітей з окупованих районів України до Росії.

Монголія стала членом МКС у 2003 році. Згідно з установчим договором, держава зобов'язана співпрацювати з судом, в тому числі заарештовувати і видавати будь-яких підозрюваних, які в'їжджають на її територію. У 2023 році Монголія також номінувала одного з суддів свого Верховного суду на посаду судді МКС, і він став першим монгольським суддею Міжнародного кримінального суду.

Раніше Євросоюз та міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляли про те, що очікують від Монголії, що та арештує Путіна у разі його візиту до країни. Також заарештувати Путіна закликала й Україна.