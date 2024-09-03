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АНАЛІТИКА

Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

 

Верхня палата парламенту Румунії (Сенат) схвалила урядовий законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у понеділок, 2 вересня..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як повідомляється, за урядовий законопроєкт про передачу Україні Patriot проголосував 101 румунський сенатор, 13 виступили проти, ще два - утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату - Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Вона також зазначила, що передача Україні Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту". Адже у Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два - взяли на озброєння і ще три - незабаром прибудуть.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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