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Суд арештував скандального блогера Слобоженка за ухилення від сплати податків на 200 мільйонів. Але він встиг утекти
23:36 02.09.2024 |
За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру Олександру Слобоженку.
Наразі він перебуває в розшуку, повідомляє пресслужба БЕБ, хоча правоохоронці пубікували фото вручення йому підозри.
Довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45,42 млн грн. Його взято під варту в залі суду.
Деталі справи
Раніше детективи БЕБ повідомили про підозру блогеру Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Підозру складено за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація нелегальних доходів) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб для отримання незаконних прибутків від роботи в інтернеті. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров'я) тощо.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
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