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Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
Комітет з питань бюджету рекомендував схвалити в цілому доопрацьований законопроєкт №11417 зі збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд гривень.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, на засіданні Комітету з питань бюджету була тяжка дискусія. Уряд просив ухвалити текст законопроєкту в цілому і зі змінами.
Деякі депутати виступили з пропозиціями внести ще зміни у законопроєкт, зокрема скоротити фінансування телемарафону і каналу "Рада", або схвалити тільки за основу з правом вносити правки.
Загалом залишилися усі доопрацьовані комітетом пункти, зокрема:
* Близько 115,4 млрд грн - скорочення видатків з обслуговування і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд грн);
* Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити до бюджету від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії);
* Додатково близько 100 млрд грн бюджет отримає від перевиконання податків і зборів (планувалось раніше - 76 млрд грн);
* Близько 12,7 млрд грн - надходження від акцизів на пальне і тютюн (було - 13,7 млрд грн);
* Близько 30 млрд грн - очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн);
* Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн.
Ці кошти мають піти на фінансування браку коштів для Сил оборони.
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