Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів

13:54 02.09.2024 |

Економіка, Україна

 

В Україні 2 вересня 2024 року офіційно запускається програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів

Як передає Укрінформ, це передбачено урядовим рішенням.

Сьогодні, 2 вересня, в Україні стартує програма 'Національний кешбек', яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за купівлю українських товарів через додаток Дія.

За умовами програми, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3000 гривень на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховуватиметься лише на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальному чеку.

Для участі в програмі споживачам необхідно виконати наступні кроки:

1. У банках, де вже є відкриті рахунки (наприклад, ПриватБанк або Ощадбанк), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми. Це можна зробити як у банківському застосунку, так і безпосередньо в банку.

2. В одному з банків-учасників програми оформити спеціальну картку для отримання кешбеку. Можна вибрати віртуальну картку, оформивши її у банківському мобільному застосунку, або фізичну, звернувшись безпосередньо до банку.

3. Оновити мобільний застосунок Дія до найновішої версії та обрати послугу "Національний кешбек". У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек.

4. Здійснювати покупки товарів від українських виробників-учасників програми в магазинах-учасниках, розраховуючись зареєстрованою банківською карткою.

Наразі до програми долучилося понад 300 виробників, більш як 20 тис. торгових точок, які разом пропонують понад 37 тис. товарів. Серед найбільших торгових мереж-учасників: "АТБ", "Сільпо", "Новус", "Варус" і "Ашан".

Кошти кешбеку можна буде використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг, спортивних занять, квитків у кіно чи театр, рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв'язку або спрямувати на підтримку ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 серпня 2024 року затвердив постанову про впровадження програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості придбаних українських товарів.

Згідно з опитуванням Gradus Research, 92% респондентів підтримують або схиляються до підтримки програм, що стимулюють купівлю товарів з маркуванням "Зроблено в Україні", що свідчить про високий потенціал програми "Національний кешбек".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0976
  0,0384
 0,09
EUR
 1
 45,4622
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес