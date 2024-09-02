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В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
В Україні 2 вересня 2024 року офіційно запускається програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів
Як передає Укрінформ, це передбачено урядовим рішенням.
Сьогодні, 2 вересня, в Україні стартує програма 'Національний кешбек', яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за купівлю українських товарів через додаток Дія.
За умовами програми, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3000 гривень на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховуватиметься лише на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальному чеку.
Для участі в програмі споживачам необхідно виконати наступні кроки:
1. У банках, де вже є відкриті рахунки (наприклад, ПриватБанк або Ощадбанк), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми. Це можна зробити як у банківському застосунку, так і безпосередньо в банку.
2. В одному з банків-учасників програми оформити спеціальну картку для отримання кешбеку. Можна вибрати віртуальну картку, оформивши її у банківському мобільному застосунку, або фізичну, звернувшись безпосередньо до банку.
3. Оновити мобільний застосунок Дія до найновішої версії та обрати послугу "Національний кешбек". У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек.
4. Здійснювати покупки товарів від українських виробників-учасників програми в магазинах-учасниках, розраховуючись зареєстрованою банківською карткою.
Наразі до програми долучилося понад 300 виробників, більш як 20 тис. торгових точок, які разом пропонують понад 37 тис. товарів. Серед найбільших торгових мереж-учасників: "АТБ", "Сільпо", "Новус", "Варус" і "Ашан".
Кошти кешбеку можна буде використати для оплати комунальних послуг, медичних послуг, спортивних занять, квитків у кіно чи театр, рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв'язку або спрямувати на підтримку ЗСУ.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 серпня 2024 року затвердив постанову про впровадження програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості придбаних українських товарів.
Згідно з опитуванням Gradus Research, 92% респондентів підтримують або схиляються до підтримки програм, що стимулюють купівлю товарів з маркуванням "Зроблено в Україні", що свідчить про високий потенціал програми "Національний кешбек".
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