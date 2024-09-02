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АНАЛІТИКА

Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика

Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика

 BBC

У ніч проти понеділка, 2 вересня, Росія запустила по Україні ракети та кілька груп шахедів. У Києві, Кривому Розі, Харкові, Полтаві лунали вибухи.

Начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко розповів, що під час нічного обстрілу Києва сили ППО збили понад десять крилатих і ракет і близько десяти балістичних.

"Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно", - написав Попко.

За його інформацією, крилаті ракети (можливо, Х-101), найпевніше, були випущені близько третьої ночі з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області.

"На Київ ці ракети заходили після складних маневрів з південного напрямку", - стверджує очільник КМВА.

"Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА", - додав Попко.

Він, однак, наголосив, що точну кількість та тип ракет, якими РФ атакувала столицю, мають повідомити Повітряні сили.

За словами Попка, уламки ракет впали в чотирьох районах Києва: Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському. Рятувальники ліквідовують наслідки.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що станом на 06:25 за місцевим часом по допомогу до лікарів звернулися двоє дорослих, одного з яких госпіталізовано.

У ДСНС повідомили, що у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння чотирьох автомобілів, а також спалахнула двоповерхова будівля складського приміщення. Пожежники ліквідували займання на площі 700 кв.

Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт приймання вторсировини.

Раніше мер Києва Віталій Кличко писав, що пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Втім станція працює.

У Голосіївському районі уламок ракети влучив в котельню одного із закладів освіти, а у Шевченківському "відбулося загоряння на території одного з підприємств".

"Пожежу ліквідовано, - додали у ДСНС. - Зараз там триває розбір конструкцій".

Російські військові дані про удар по Києву не коментували.
Ключові теги: Росія
 

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