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АНАЛІТИКА

Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука після втрати F-16 і пілота

22:53 30.08.2024 |

Політика

 BBC

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука (52 роки). Указ про це оприлюднений на офіційному сайті президента.

В самому указі не називають причин звільнення командувача ВПС. Проте у відеозверненні президент Зеленський підтвердив своє рішення про звільнення Олещука і заявив, що "безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України - для результату".

Такий самий підхід, за словами президента, потрібен і на командному рівні.

"Ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - заявив президент України.

Хто такий Кривоножко

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко (59 років), який нині очолює повітряне командування "Центр".

 

Анатолій Кривоножко проходив службу у 114-й бригаді тактичної авіації (Івано-Франківськ), був її командиром, він льотчик.

Від 2014 року брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на сході України.

З 2015 року очолював повітряне командування "Центр", яке, зокрема, відповідає за прикриття Києва.

У 2023 році він тримав звання Герой України.

Чому могли звільнити Олещука

У Повітряних силах утримались від коментарів щодо причин звільнення командувача.

Звільнення Олещука сталося після того, як він прокоментував загибель пілота Олексія Меся та втрату винищувача F-16, відповідаючи на критику від депутатки Мар'яни Безуглої.

29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття масованої російської атаки 26 серпня зазнав катастрофи літак F-16, а пілот загинув.

Прощання з Олексієм Месем відбулося 29 серпня. Посмертно йому дали звання полковника.

Микола Олещук обіцяв провести розслідування інциденту, натомість Безугла твердила, що літак збив ЗРК PATRIOT. І командування це приховує.

Микола Олещук заявляв, що депутатку використовують для дискредитації вищого військового керівництва України.

"Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!" - вказував він.

 

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