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США вже долучилися до розслідування причин катастрофи F-16 - Олещук
13:41 30.08.2024 |
Українські військові фахівці та фахівці зі США вже ведуть спільну роботу зі з'ясування причин авіакатастрофи з літаком F-16, який пілотував льотчик-винищувач Олексій Месь 26 серпня, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Ми з'ясовуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які вже беруть участь у розслідуванні причин", - написав він у телеграмі у п'ятницю.
Олещук наголосив, що Україна в день наймасштабнішого обстрілу втратила підготовленого пілота, втратила F-16, "але ми не втратили людяності та віри в перемогу".
Командувач ПС ЗСУ запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, триває розслідування. "Маємо ретельно розібратися, що сталося, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - написав він, зазначивши, що інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво в публічний простір і не може деталізуватися для медіа. "Війна в країні", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України створило спеціальну комісію для з'ясування причин катастрофи F-16 26 серпня.
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|США вже долучилися до розслідування причин катастрофи F-16 - Олещук
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