США вже долучилися до розслідування причин катастрофи F-16 - Олещук

Українські військові фахівці та фахівці зі США вже ведуть спільну роботу зі з'ясування причин авіакатастрофи з літаком F-16, який пілотував льотчик-винищувач Олексій Месь 26 серпня, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Ми з'ясовуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які вже беруть участь у розслідуванні причин", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Олещук наголосив, що Україна в день наймасштабнішого обстрілу втратила підготовленого пілота, втратила F-16, "але ми не втратили людяності та віри в перемогу".

Командувач ПС ЗСУ запевнив, що вже проводиться детальний аналіз, триває розслідування. "Маємо ретельно розібратися, що сталося, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", - написав він, зазначивши, що інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво в публічний простір і не може деталізуватися для медіа. "Війна в країні", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України створило спеціальну комісію для з'ясування причин катастрофи F-16 26 серпня.