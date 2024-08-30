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АНАЛІТИКА

США і Китай не змогли погодити план завершення війни в Україні

 

Сполучені Штати та Китай не погодили конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

За його словами, Китай неодноразово заявляв, що війну слід завершити дипломатичним шляхом. Впродовж останніх трьох днів, Салліван та Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо війни проти України.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими "нічого про Україну без України". Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", - зазначив Салліван.

Зустріч Саллівана та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, у четвер, 29 серпня, Салліван зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Під час зустрічі сторони обговорили повномасштабну війну в Україні, а також імовірність переговорів між Байденом та Сі Цзіньпіном.

У липні під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, Сі вкотре закликав до припинення вогню в Україні.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Сі Цзіньпін міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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