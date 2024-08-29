WSJ стверджує, що Україна втратила перший F-16

Винищувач F-16, який Україна отримала влітку, в понеділок, 26 серпня, був знищений у результаті аварії.

Про це з посиланням на неназваного посадовця США пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За попередніми даними, які цитує WSJ, F-16 не був збитий, і його аварія сталась, найімовірніше, внаслідок помилки пілота.

Відомо, що F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії на Україну саме 26 серпня.

Українська сторона офіційно не підтверджувала факт катастрофи винищувача.