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АНАЛІТИКА

WSJ стверджує, що Україна втратила перший F-16

18:11 29.08.2024 |

Політика

 
Винищувач F-16, який Україна отримала влітку, в понеділок, 26 серпня, був знищений у результаті аварії.

Про це з посиланням на неназваного посадовця США пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За попередніми даними, які цитує WSJ, F-16 не був збитий, і його аварія сталась, найімовірніше, внаслідок помилки пілота.

Відомо, що F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії на Україну саме 26 серпня.

Українська сторона офіційно не підтверджувала факт катастрофи винищувача.
 

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