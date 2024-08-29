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WSJ стверджує, що Україна втратила перший F-16
18:11 29.08.2024 |
Про це з посиланням на неназваного посадовця США пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".
За попередніми даними, які цитує WSJ, F-16 не був збитий, і його аварія сталась, найімовірніше, внаслідок помилки пілота.
Відомо, що F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії на Україну саме 26 серпня.
Українська сторона офіційно не підтверджувала факт катастрофи винищувача.
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