Фінансові новини
- |
- 29.08.24
- |
- 17:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні урядовий законопроєкт №11416-д про підвищення податків.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Він уточнив, що доопрацьованим законопроєктом передбачається:
* підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
* встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку третьої групи;
* встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.
* визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
* встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
* вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
* щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.
"Окрім того, передбачається розробка окремого законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони", - додав Гетманцев.
Заступник голови Комітету Ярослав Железняк ("Голос") уточнив, що під час обговорення законопроєкту відбулася дискусія щодо пропозиції відмовитися від підвищення податку на надприбутки банків.
"Була тяжка дискусія по вилученню норми про податок 50% на банки. Депутати виступили за. Проти виступив НБУ, Мінфін та, говорять, категорично проти МВФ. Говорять, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року. Домовились повернутися до цього у другому читанні", - написав Железняк у Telegram.
Він додав, що у схваленій версії законопроєкту повернули запровадження військового збору у розмірі 1% для юросіб, які використовують третю групу спрощеної системи оподаткування.
Як повідомлялося, напередодні Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
|Україна може використовувати нідерландські F-16 у РФ - глава ЗС Нідерландів
|Генштаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах у трьох областях РФ
|Порушення Росією морської конвенції ООН: Арбітраж у Гаазі анонсував слухання по суті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу 30 млн грн
|Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
|НБУ запровадить тимчасовий ліміт у 150 тис. грн на вихідні перекази Р2Р
|РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль
Бізнес
|Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це
|Багато нових автомобільних технологій «не потрібні» водіям – опитування
|Автомобілі Volkswagen отримають підтримку ігрового сервісу AirConsole
|Китайський автовиробник BYD оголосив про співпрацю з Huawei
|У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів