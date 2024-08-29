Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні урядовий законопроєкт №11416-д про підвищення податків.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він уточнив, що доопрацьованим законопроєктом передбачається:

* підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

* встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку третьої групи;

* встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.

* визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

* встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

* вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

* щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

"Окрім того, передбачається розробка окремого законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони", - додав Гетманцев.

Заступник голови Комітету Ярослав Железняк ("Голос") уточнив, що під час обговорення законопроєкту відбулася дискусія щодо пропозиції відмовитися від підвищення податку на надприбутки банків.

"Була тяжка дискусія по вилученню норми про податок 50% на банки. Депутати виступили за. Проти виступив НБУ, Мінфін та, говорять, категорично проти МВФ. Говорять, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року. Домовились повернутися до цього у другому читанні", - написав Железняк у Telegram.

Він додав, що у схваленій версії законопроєкту повернули запровадження військового збору у розмірі 1% для юросіб, які використовують третю групу спрощеної системи оподаткування.

Як повідомлялося, напередодні Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.