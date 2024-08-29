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Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
Міністерство економіки готує механізм так званого "економічного бронювання", його планують запустити у жовтні-листопаді.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Зараз Мінекономіки на Комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат. Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва", - написав Железняк.
Він додав, що в уряді сподіваються запустити "економічне бронювання" у жовтні-листопаді, а додаткові надходження держбюджету від цього механізму оцінюють у 40 млрд грн на рік.
Железняк уточнив, що для запуску економічного бронювання уряд просить внести точкові зміни до податкового законодавства, які дозволять отримувати щомісячну звітність про спачені податки із зарплат.
Напередодні українська редакція Forbes із посиланням на джерела повідомляла, що Кабінет Міністрів готує нову постанову про економічне бронювання.
Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".
"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", - пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.
Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.
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