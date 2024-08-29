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Україна може використовувати нідерландські F-16 у РФ - глава ЗС Нідерландів
12:17 29.08.2024 |
Україні дозволено використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території РФ, сказав у коментарі медіагрупі NOS командувач Збройних сил Нідерландів Онно Айхельсхайм.
"Ми не запроваджували жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив Айхельсхайм під час візиту до США.
Командувач ЗС Нідерландів не бачить проблем, якби в таких наступальних діях використовувалася і голландська зброя. "Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, за своїм бажанням, за умови дотримання гуманітарного права війни", - зазначив він.
Американці, за словами Айхельсхайма, з цим частково згодні. "У них інші обмеження, але вони також поставили й інші системи озброєння. Ми, безумовно, єдині в тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну. Я думаю, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося", - наголосив командувач ЗС Нідерландів.
Він назвав напад України на територію РФ "блискучим із практичної точки зору". "Вони досить швидко захопили велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для Путіна... Україна має діяти інакше, ніж раніше, тому що наразі фронт статичний. Тому я дуже добре розумію з військово-оперативної точки зору, що Україна намагається вчинити в такий спосіб", - сказав Айхельсхайм, додавши, що рейд є "принаймні початком можливого стратегічного коригування боротьби між Росією та Україною".
За його словами, наразі питання в тому, як Україна може "стратегічно" використовувати свою присутність у Курській області. "Ви можете використовувати це як розмінну монету, тоді вам доведеться щось робити з переговорами... Або ви використовуєте це, щоб Росія вивела свої підрозділи з Донбасу. Ми не бачимо, щоб останнє сталося, тому час покаже нам, якою мірою це має стратегічний вплив", - сказав Айхельсхайм.
Нідерланди передали Україні 24 винищувачі F-16.
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