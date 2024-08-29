Генштаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах у трьох областях РФ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив зранку в четвер, 29 серпня, завдання напередодні Силами оборони ударів по трьох російських об'єктах у різних областях РФ, про які раніше повідомляли ЗМІ.

Ураження нафтобази на Ростовщині

Зокрема генштаб підтвердив, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили стратегічний об'єкт російських окупантів - нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ.

"У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", - повідомили в генштабі.

Удар по об'єкту за півтори тисячі км від кордону

Також генштаб підтвердив удар по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області РФ за 1,5 тисячі кілометрів від кордону.

Крім того, в генштабі підтвердили удар по польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження цих об'єктів наразі уточнюється.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що атаку здійснили дрони, і що удар по території Кіровській області був першим від початку війни Росії проти України. Після ураження "Атласа" на Ростовщині палають вже дві нафтобази - в Пролетарську вогонь не можуть загасити вже десять днів. Склад боєприпасів у Воронезькій області атаковано вдруге за тиждень.