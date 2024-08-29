Порушення Росією морської конвенції ООН: Арбітраж у Гаазі анонсував слухання по суті

Постійна палата третейського суду (ППТС) у Гаазі анонсувала проведення слухань по суті за позовом України від 2016 року, де Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС, опубліковану в середу, 28 серпня.

Слухання в арбітражному провадженні, ініційованому Україною проти Росії, відбудеться з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року, ідеться в анонсі.

"Під час слухань будуть розглянуті питання по суті, а також питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися", - зазначає Постійна палата третейського суду в Гаазі.

Україна оголосить вступне слово першою 23 вересня, після неї виступатимуть представники Росії. Так само 5 жовтня після українського виступу слово нададуть Росії. Виступи сторін триватимуть до 20 хвилин і будуть відкриті для громадськості.

Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року"з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.

Основне заперечення Росії полягало в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.

У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.

Детальніше про вимоги України та про конкретні звинувачення на адресу РФ читайте в промові України щодо дій РФ навколо Криму та на Азові під час розгляду цього питання в Арбітражному трибуналі, виголошеній у 2019 році.