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Понад 97% власників єврооблігацій України підтримали угоду про реструктуризацію боргу - Мінфін
23:05 28.08.2024 |
Міністерство фінансів України заявило, що 97,38% власників єврооблігацій під час голосування 9 - 27 серпня 2024 року підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у дві третини голосів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.
"Україна оголошує, що власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю 20,47 млрд дол. США проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору. Це знакове рішення є вирішальним етапом в стратегії України, направленій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 97,38% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у дві третини голосів. Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запропонований обмін існуючих єврооблігацій на нові.
У Мінфіні пояснили, що реструктуризація передбачає:
номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш як на 8,5 млрд дол. США;
зменшення боргових платежів на 11,4 млрд дол. США протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд дол. США до 2033 року (скорочення на понад 75%);
збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).
Реструктуризацію зовнішнього комерційного державного боргу України виконано менш як за 5 місяців.
Угода забезпечує найбільше списання боргу за чистою приведеною вартістю розміром приблизно 60% для суверенних емітентів з 2012 року та передбачає випуск першого боргового інструменту з умовним компонентом, що був затверджений відповідно до нової методології МВФ щодо оцінки ризику та стійкості суверенного боргу.
"Ми пишаємося тим, що більш як 97% кредиторів підтримали нашу пропозицію про згоду щодо змін в умовах єврооблігацій. Така підтримка дозволяє Україні провести реструктуризацію всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору", - прокоментував подію міністр фінансів України Сергій Марченко.
Після отримання позитивних результатів голосування, яке почалося 9 серпня та завершилось 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу - фази розрахунків, додали в Мінфіні.
Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.
Як повідомлялось, Україна 9 серпня 2024 року оголосила пропозицію обміну та запит на згоду щодо змін умов державних єврооблігацій в обігу та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору.
Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на 3,20 млрд дол. США.
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